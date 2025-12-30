Habertürk
Habertürk
        Göztepe Guilherme Luiz'i bitirdi! - Futbol Haberleri

        Göztepe Guilherme Luiz’i bitirdi!

        Göztepe, Ceara forması giyen 20 yaşındaki golcü Guilherme Luiz ile anlaşmaya vardı. Genç oyuncu sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:40 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:40
        Göztepe'ye Brezilyalı golcü!
        Süper Lig’de sezonun ikinci yarısına geniş bir kadro ile girmeyi hedefleyen Göztepe, ikinci transferini gerçekleştirmek için geri sayıma başladı. İlk olarak İsviçre’nin Servette takımından ofansif orta saha Alexis Antunes ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların Brezilyalı golcü Guilherme Luiz ile anlaşma sağladığı ifade edildi.

        Brezilya Seri A ekibi Ceara forması giyen 20 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlandığı ifade edilirken, 20 yaşındaki golcünün sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacağı belirtildi. Geçen sezon Ceara’da 14 resmi maça çıkan Luiz, 1 kez fileleri sarstı. Öte yandan Göztepe’nin gözden çıkardığı orta saha oyuncusu Ahmed Ildız’ın 1’inci Lig temsilcisi Çorum FK ile prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.

        Eşini tehdit edip, çocuklarının boğazına bıçak dayayan sanığın tahliyesi üst mahkemeden döndü

        İzmir'de boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma C.'yi (26) görüntülü arayıp, 2 çocuğunun boğazına bıçak dayayan Şiyar Alpaslan'ın (32) tahliyesine edilen itiraz üzerine İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın eski eşinin ve çocuklarının can güvenliği açısından adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına hükmedip sanığın yeniden tutuklanmasına karar verdi. (DHA)

