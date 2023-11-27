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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe'nin Stoilov'la İlk Galibiyeti - Futbol Haberleri

        Göztepe'nin Stoilov'la İlk Galibiyeti

        Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov, Tuzlaspor galibiyetiyle beraber sarı-kırmızılıların başındaki ilk galibiyetini aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:07 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:07
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        Stoilov'un İlk Siftahı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Kocaelispor ve Erzurum FK yenilgilerinden sonra geçtiğimiz hafta teknik direktör Radomir Kokovic’in görevine son vermişti. Sarı-kırmızılılar, kısa bir süre içerisinde Kokovic’ten boşalan teknik adamlık görevine Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov’un getirildiğini açıkladı.

        56 yaşındaki Stoilov, İzmir ekibiyle ilk maçına hafta sonu oynanan Tuzlaspor karşılaşmasında çıktı. Göztepe, rakibini 2-0 mağlup ederek hem 2 maçlık yenilgi serisine son verdi hem de Stoilov yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3 puan almayı başardı.

        GÖZ-GÖZ, RAKİPLERİNİN PUAN KAYBETTİĞİ HAFTADA KAZANDI

        Göztepe, play-off yarışı verdiği takımlardan Bodrum FK, Bandırmaspor ve Sakaryaspor'un puan kaybettiği haftada Tuzlaspor’u mağlup ederek puanını 23’e çıkardı ve 4. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılıların zirvedeki Eyüpspor’la arasındaki 10 puanlık fark devam ederken, ikinci sıradaki Kocaelispor ile de 6 puanlık fark bulunuyor.

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