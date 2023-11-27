Göztepe'nin Stoilov'la İlk Galibiyeti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Kocaelispor ve Erzurum FK yenilgilerinden sonra geçtiğimiz hafta teknik direktör Radomir Kokovic’in görevine son vermişti. Sarı-kırmızılılar, kısa bir süre içerisinde Kokovic’ten boşalan teknik adamlık görevine Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov’un getirildiğini açıkladı.

56 yaşındaki Stoilov, İzmir ekibiyle ilk maçına hafta sonu oynanan Tuzlaspor karşılaşmasında çıktı. Göztepe, rakibini 2-0 mağlup ederek hem 2 maçlık yenilgi serisine son verdi hem de Stoilov yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3 puan almayı başardı.

GÖZ-GÖZ, RAKİPLERİNİN PUAN KAYBETTİĞİ HAFTADA KAZANDI

Göztepe, play-off yarışı verdiği takımlardan Bodrum FK, Bandırmaspor ve Sakaryaspor'un puan kaybettiği haftada Tuzlaspor’u mağlup ederek puanını 23’e çıkardı ve 4. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılıların zirvedeki Eyüpspor’la arasındaki 10 puanlık fark devam ederken, ikinci sıradaki Kocaelispor ile de 6 puanlık fark bulunuyor.