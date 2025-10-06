Göztepe son sürat zirveye!

Göztepe, Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir'i Juan'ın golüyle yenerek namağlup serisini sürdürdü ve milli araya 16 puanla 3. sırada girdi.

Kritik haftada üst sıralardaki rakipleri Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Samsunspor'un puanlar kaybetmesiyle fırsatı değerlendiren Göztepe 3'üncü sıraya adını yazdırıp Avrupa yolunda umut tazeledi. Tarihinin en iyi sezon girişlerinden birine imza atan sarı-kırmızılılar 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Göztepe bu maçın ardından Süper Lig'de en az gol yiyen takım unvanını da aldı. Sadece 2 kez topu ağlarında gören Göztepe, kazandığı hiçbir maçta da gol yemedi. Çaykur Rizespor (D) ve Beşiktaş'ı 3-0, Fatih Karagümrük'ü (D) 2-0, Başakşehir'i de 1-0 yenen Göz-Göz, Fenerbahçe ve Eyüpspor'la (D) golsüz berabere kaldı. Göztepe sadece 1-1 berabere biten Konyaspor ve Kayserispor (D) maçlarında gol yedi. Genç kadrosuyla Süper Lig'de başarılı bir performans gösteren takım galibiyetin ardından 3 puan sevincini taraftarlarla doyasıya kutladı. REKLAM

JUAN KENDİNİ AFFETTİRDİ Göztepe'ye galibiyeti getiren golü kaydeden Juan ise kendini affettirdi. Maçın 26'ncı dakikasında kazanılan penaltıda topu auta yollayan Juan önce büyük moral bozukluğu yaşadı. Göztepe kariyerinde ikinci kez penaltı kaçıran Brezilyalı forvet 43'üncü dakikada ise jeneriklik bir gole imza attı. Ceza sahasının çok uzağında topla buluşan Sambacı, Başakşehir FK kalecisi Muhammed'in önde olduğunu gördü ve sol ayağıyla topu kaleye gönderdi. Harika bir gole imza atan Juan Silva tribünleri ayağa kaldırıp galibiyetin baş mimarı oldu.

STOILOV OYUNDAN TATMİN OLMADI Teknik direktör Stanimir Stoilov ise alınan galibiyetin önemli olduğunu ancak oynanan futbolun kendisini tatmin etmediğini dile getirdi. Güçlü bir rakibe karşı kazandıklarını vurgulayan Bulgar teknik adam, "3 puan almak bizim için çok önemliydi ve bunu başardık. Bu nedenle de çok mutluyuz. Belki de evde oynadığımız en iyi maç değildi. Maç içerisindeki futbol tarzımızdan çok hoşlanmadım. Bu beni çok tatmin etmedi. Ama biraz önce belirttiğim gibi, 3 puan bizim adımıza çok önemliydi ve bunu kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

"CEZALAR SONA ERSİN" Taraftarların kendilerini inanılmaz bir şekilde desteklediğini vurgulayan Stoilov, "Onlar bizim en büyük destekçimiz ve bu da oyuncularımızın sahada her zaman elinden gelenin en iyisini verme, gelişme ve en iyi performansı sergileme zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Bu bizim adımıza gerçekten çok önemli. Umarım taraftarlar adına alınan cezalar artık sona erer çünkü onlar bizim için çok değerli. Biz, taraftarlarımızla birlikte coşkulu bir şekilde, stadımızın dolu olduğu maçları oynamaya alıştık. Umarım gelecek maçta hepsi tekrar gelir" yorumunu yaptı.