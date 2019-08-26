Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transferde gaza bastı. Hücum hattı ve orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, üç transferde birden sona yaklaştı.

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Göztepe, Medipol Başakşehir'den Soner Aydoğdu'yu transfer etti. Göztepe, İstanbul ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için hem Başakşehir'le hem de oyuncuyla anlaşma sağladı. Soner Aydoğdu'nun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

ALEKSIC VE MANUEL FERNANDES DE GÜNDEMDE

Göztepe, Temmuz 2019'da Al Ahli'ye transfer olan Danijel Aleksic ve Manuel Fernandes transferlerini de büyük mesafe kaydetti. Yabancı kuralı nedeniyle yeni transfer olmasına rağmen Al Ahli'nin kontenjan açmak istemesi üzerine yeni kulüp arayışlarına başlayan Aleksic'in Göztepe'yle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar, son olarak Lokomotiv Moskova'da forma giyen ve sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservisini eline alan Manuel Fernandes için de girişimlerini sürdürüyor. İzmir ekibinin Portekizli futbolcunun transferi için de yoğun mesai harcadığı öğrenildi.