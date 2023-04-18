Spor Toto 1. Lig’de son haftalarda üst üste galibiyetlerle yükselişe geçen Göztepe, bu süreçte karşılaştığı Altınordu, Tuzlaspor, Yeni Malatya (hükmen), Denizlispor, Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü, müsabakalarından 3 puan alan taraf olurken, Boluspor ve Pendikspor maçlarında ise 1 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı-kırmızılı taraftarlarda bu başarıya duyarsız kalmayıp ve Eyüpspor maçında bu sezon kendileri adına seyirci rekorunu kırarak takımlarına destek verdi. Zorlu karşılaşmayı tribünde 15 bin 840 biletli taraftar takip ederek bu sezonun seyirci rekorunu kırdı.