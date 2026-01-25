Göztepe'ye Fenerbahçe maçı öncesi şok: Kadrodan çıkarıldı!

Göztepe yaptığı açıklamada Anthony Dennis ve Furkan Bayır'ın, Fenerbahçe maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

İşte o açıklama:

"Futbol A Takım oyuncularımızdan Anthony Dennis ve Furkan Bayır, üst solunum yolu enfeksiyonu salgını nedeniyle bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmanın maç kadrosundan çıkarılmıştır. Ayrıca tedavisi devam eden oyuncumuz Alexis Antunes ile kart cezası bulunan Heliton ve Malcom Bokele, maç kadrosunda yer almayacaktır."