Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.727,58 %1,39
        DOLAR 36,6820 %0,19
        EURO 39,8163 %0,10
        GRAM ALTIN 3.521,64 %0,10
        FAİZ 37,05 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 39,94 %0,15
        BITCOIN 81.998,00 %2,09
        GBP/TRY 47,5161 %0,02
        EUR/USD 1,0846 %-0,06
        BRENT 70,32 %0,63
        ÇEYREK ALTIN 5.757,89 %0,10
        Haberler Ekonomi Altın Gram altında yeni rekor! İşte 14 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve cumhuriyet altını fiyatları - Altın Haberleri

        Gram altında yeni rekor

        Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın sert gümrük tarifesi politikası ve zayıf enflasyon raporunun ABD büyüme görünümüne ilişkin endişeleri artırmasıyla rekor kırdı. Ons altın 2 bin 990 dolara çıkarak gram altın ise 3 bin 530 ile zirve tazeledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 07:51 Güncelleme: 14.03.2025 - 07:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gram altında yeni rekor
        ABONE OL

        Altın fiyatlarında güvenli liman yükselişi sürüyor. ABD'nin getirdiği ek gümrük vergileriyle birlikte küresel ticaret savaşlarının karşılıklı olarak başlaması ihtimali, ABD ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik söylemler altın fiyatlarında rekora sebep oldu.

        Külçe altın ons başına 2 bin 990,21 dolara çıkarak, Perşembe ve Cuma günü erken saatlerde kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyelerini geride bıraktı. Bu yükseliş, ABD’de toptan enflasyonun Şubat ayında ticaret marjlarındaki sert düşüş nedeniyle duraksadığını gösteren verilerin ardından geldi.

        Bu veri, ABD’li yetkililerin kalıcı fiyat baskılarını dizginlemeye çalışması nedeniyle daha gevşek bir para politikasını destekler nitelikteydi.

        Gram altın 3 bin 530, çeyrek altın 5 bin 771 cumhuriyet altını ise 23 bin 19 TL'den işlem görüyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 günlük bebeği boğup çukura gömmüşlerdi! Anne ve anneanne 5 yıldır aranıyordu!
        2 günlük bebeği boğup çukura gömmüşlerdi! Anne ve anneanne 5 yıldır aranıyordu!
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Trump'ın ekibi harekete geçti
        Trump'ın ekibi harekete geçti
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı
        Kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı
        İsrail Tesla'dan teklif istedi
        İsrail Tesla'dan teklif istedi
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        "Mourinho'nun bir strateji kurduğunu anladık"
        "Mourinho'nun bir strateji kurduğunu anladık"
        Elektrik direğinde akıma kapıldı
        Elektrik direğinde akıma kapıldı
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!