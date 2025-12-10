Grammy adayı opera sanatçısı Jubilant Sykes evinde bıçaklanarak öldürüldü

Grammy adayı opera sanatçısı Jubilant Sykes, California eyaletinin Santa Monica şehrindeki evinde bıçaklanarak öldürüldü. 71 yaşında hayatını kaybeden sanatçının 31 yaşındaki oğlu Micah Sykes, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Santa Monica polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, polis ekipleri pazartesi gecesi Santa Monica'daki evle ilgili bir saldırı ihbarı aldı. Olay yerine ulaşan polisler, Sykes'ı içeride ağır bıçak yaralarıyla buldu. Sağlık ekipleri Sykes'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Polis, Sykes'ın oğlu Micah'ın evde olduğunu ve gözaltına alındığını belirtti. Polis, olay yerinde bir silah ele geçirirken, bıçaklı ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Jubilant Sykes, kariyeri boyunca ABD'deki Metropolitan Opera, Deutsche Oper Berlin, Carnegie Hall, Londra'daki Barbican Centre, Kennedy Center, Apollo Theater ve Hollywood Bowl gibi prestijli mekânlarda sahne aldı.