Granada-Barcelona: 2-2 (MAÇ SONUCU)
Barcelona, İspanya La Liga'nın 9. haftasında konuk olduğu Granada ile 2-2 berabere kaldı. Bryan Zaragoza'nın 17. saniyede ve 29. dakikada attığı gollerle 2-0 yenik duruma düşen Katalan devi, Lamine Yamal ve Sergi Roberto'nun golleriyle 1 puanı kurtardı.
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Barcelona, deplasmanda ligin son sıralarında yer alan Granada ile 2-2 berabere kaldı.
Barcelona, deplasmanda oynadığı maçın 17. saniyesinde Bryan Zaragoza'nın golüyle 1-0 yenik duruma düştü.
Zaragoza, 29. dakikada takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı ve skoru 2-0'a taşıdı.
YAMAL TARİHE GEÇTİ!
Barcelona, 45+1. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle farkı bire indirdi. Yamal, 16 yaş 87 gün ile La Liga'da gol atan en genç futbolcu oldu.
Barcelona, Sergi Roberto'nun 85. dakikada bulduğu gol ile 2-2 eşitliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla Barcelona, puanını 21'e çıkarırken, LaLiga lideri Real Madrid'in ise 24 puanı bulunuyor. Granada da elde ettiği beraberlikle 6 puana yükseldi.