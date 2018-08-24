Grasshoppers - Sion maçı öncesi rakamlar

Grasshoppers ve Sion, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. 1 puanlı Grasshoppers 10. sırada bulunuyor, Sion 6 puana sahip ve 5. sırada. Grasshoppers son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sion son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 414. İddaa'da Grasshoppers kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Sion kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Grasshoppers son hafta oynanan Young Boys maçında 1-2 yenildi.

Sion ise Thun karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Grasshoppers, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Sion, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sion, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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