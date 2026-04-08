'Grease’ müzikali İstanbul'a geliyor

Zorlu PSM, 14–19 Nisan tarihleri arasında, tüm zamanların en ikonik müzikallerinden biri olan Grease’i izleyicilerle buluşturuyor. Toplam 8 gösteriyle İstanbul’a gelen bu büyüleyici prodüksiyon, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Grease, enerjisi yüksek müziği, ışıl ışıl koreografileri ve sahne üstündeki dur durak bilmeyen temposuyla izleyicileri 1950’lerin unutulmaz Rydell High atmosferine davet ediyor. Sandy ve Danny’nin romantik hikayesi, “You’re the One That I Want”, “Greased Lightnin’” ve “Summer Nights” gibi kült şarkılarla birleşerek izleyicileri baştan sona şarkılara ve dansa eşlik etmeye çağıran coşkulu bir geceye dönüşüyor.

Dünyanın dört bir yanında izleyicilerin gönlünde taht kuran Grease, kuşaklar boyunca bir pop kültür fenomeni olarak sahnede izleyiciyle buluşuyor. Hollywood’dan Broadway’e, West End’den İstanbul’a uzanan bu evrensel hikaye, gençlik aşkını, hayallerin peşinden gitmeyi ve rock’n’roll’un enerjisini sahneye taşıyor.

Zorlu PSM tarafından People Entertainment Group & MAC Global iş birliğiyle sahnelenen yepyeni prodüksiyon, etkileyici dekor ve kostümleri, nefes kesici koreografisi ve zamansız büyüsüyle 14-19 Nisan tarihleri arasında toplam 8 gösteri ile İstanbul’da, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor.

“Grease’’in 8 özel gösterisinin biletleri Passo’da satışa çıktı.