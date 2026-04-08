Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Grease' müzikali İstanbul'a geliyor

        'Grease’ müzikali İstanbul'a geliyor

        Sandy ve Danny'nin unutulmaz hikayesine anlatan efsanevi 'Grease' müzikali toplam 8 özel gösteriyle 14–19 Nisan tarihleri arasında Zorlu PSM'de izleyicilerle buluşuyor

        Giriş: 08.04.2026 - 00:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zorlu PSM, 14–19 Nisan tarihleri arasında, tüm zamanların en ikonik müzikallerinden biri olan Grease’i izleyicilerle buluşturuyor. Toplam 8 gösteriyle İstanbul’a gelen bu büyüleyici prodüksiyon, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

        Grease, enerjisi yüksek müziği, ışıl ışıl koreografileri ve sahne üstündeki dur durak bilmeyen temposuyla izleyicileri 1950’lerin unutulmaz Rydell High atmosferine davet ediyor. Sandy ve Danny’nin romantik hikayesi, “You’re the One That I Want”, “Greased Lightnin’” ve “Summer Nights” gibi kült şarkılarla birleşerek izleyicileri baştan sona şarkılara ve dansa eşlik etmeye çağıran coşkulu bir geceye dönüşüyor.

        Dünyanın dört bir yanında izleyicilerin gönlünde taht kuran Grease, kuşaklar boyunca bir pop kültür fenomeni olarak sahnede izleyiciyle buluşuyor. Hollywood’dan Broadway’e, West End’den İstanbul’a uzanan bu evrensel hikaye, gençlik aşkını, hayallerin peşinden gitmeyi ve rock’n’roll’un enerjisini sahneye taşıyor.

        Zorlu PSM tarafından People Entertainment Group & MAC Global iş birliğiyle sahnelenen yepyeni prodüksiyon, etkileyici dekor ve kostümleri, nefes kesici koreografisi ve zamansız büyüsüyle 14-19 Nisan tarihleri arasında toplam 8 gösteri ile İstanbul’da, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor.

        “Grease’’in 8 özel gösterisinin biletleri Passo’da satışa çıktı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Annesini ve bir ağabeyini öldürüp, diğerini yaraladı
        ABD basını: İran geri adım atmadı
        Papa'dan Trump'a tepki: Kabul edilemez
        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır"
        Petrolde Hürmüz paniği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Kanadı kırık Kartal!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Hastaneye kaldırıldı
