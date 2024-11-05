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        Haberler Bilgi Gündem GREEN CARD BAŞVURU EKRANI 2024: ABD Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır? DV-2026 Green Card çekilişi ne zaman?

        Green Card başvuruları için son gün! DV-2026 Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

        Green Card başvuru tarihleri ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanmıştı. Buna göre, Green Card başvuruları için süreç 5 Kasım Salı günü sona eriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni elde etmek isteyen kişiler, DV 2026 Green Card çekilişi başvuru işlemlerini dvprogram.state.gov ekranı üzerinden yapabilirler. Peki, DV-2026 Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte 2024 Green Card başvuru ekranı ve şartları hakkında ayrıntılı bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 07:51 Güncelleme: 05.11.2024 - 19:45
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        ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 2 Ekim’de başlayan Green Card başvuruları, bugün sona eriyor. Bu sebeple ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma izni elde etmek isteyen kişiler ‘’Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?’’ sorularına yanıt arıyor. Öte yandan Yeşil Kart olarak da bilinen DV 2026 Green Card çekilişi tarihi ve sonuçların ne zaman açıklanacağı da sorgulananlar arasında. İşte 2024 Green Card başvuru ekranı ve başvuru şartları hakkında detaylar…

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        2024 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

        DV 2026 Green Card çekilişi başvuru tarihleri ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanmıştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

        ‘’DV-2026 Programı için online kayıt dönemi, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü, Doğu Yaz Saati (EDT) ile 12:00'de (GMT-4) başlayacak ve 5 Kasım 2024 Salı günü Doğu Standart Saati (EST) ile 12:00'de (GMT-5) sona erecektir.

        Kayıt dönemi boyunca bir kişi için birden fazla başvuru yapılması, o kişinin tüm başvurularını geçersiz kılacaktır.’’

        Buna göre Green Card başvuruları, 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'de sona erecek.

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        GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılabilmektedir. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusunda bulunabilirsiniz.

        Green Card başvurusu yapan kişilerin başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurması gerekmektedir.

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        GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?

        Green Card başvurusu için ücret alınmıyor. Ancak Green Card alma şansını yakalayan kişilerin sonraki aşamada vize mülakatı için ücret ödemesi gerekiyor.

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        GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Çekilişe katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

        18 yaşından büyük olmak şartlar arasında yer alıyor. Başvuranlarda mal varlığı ya da maddi bir birikim ve dil şartı aranmıyor.

        Evli olan kişilerin yaptığı başvurularda eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanıyor. Ancak başvuru sürecinde onları eklemek gerekiyor.

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        Başvuruda kullanılan fotoğrafın güncel olması önemli.

        Başvuru için İngilizce dil şartı aranmıyor.

        Başvuru sonrasında verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalı.

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        GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

        Geçtiğimiz yıl Green Card başvuru sonuçları, 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmişti.

        Bu yıl da benzer şekilde Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniyor.

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