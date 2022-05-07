GREEN CARD NASIL ALINIR?

Amerika’da çalışma yaşamı izni sağlayan Green Card almak için belirli tarihlerde çekilişler açılıyor. Çekilişlere başvuru yapan ve Green Card kazanalar ABD vatandaşı olmasa bile ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur.

Green Card sahibi olmak için akrabalarının Amerika’da yaşaması, yatırım yapmak ve Amerikan vatandaşı olan biriyle evlenmek gerekiyor. Sığınma, mültecilik, özel göçmenlik ve çalışma yolu ile de Green Card sahibi olunabilir. Ayrıca her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılır.