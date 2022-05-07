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Green Card başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuru sonucu sorgulama ekranı!

Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı bu hafta en çok ziyaret edilen sistemler arasında yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri topraklarında çalışma vizesi ve süresiz yaşama imkanını elde etmek isteyen vatandaşlar Green Card başvurularını geçtiğimiz yıl 6 Ekim ile 9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. İşte, Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuru sonucu sorgulama ekranı…

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    AÇIKLANIYOR! Green Card başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuru sonucu sorgulama ekranı!

    Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri içerisinde çalışma vizesi ve süresiz yaşama imkanı veren ABD Yeşil Kart olarak da adlandırılan Green Card sonuçlarının açıklanacağı tarih büyük bir heyecanla bekleniyor.  Başvuruları geçtiğimiz yıl 6 Ekim ile 9 Kasım tarihleri arasında alınırken DV Lottery Green Card başvuru sonucu sorgulama ekranı en çok araştırılan sistemler arasında yer aldı.
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    AÇIKLANIYOR! Green Card başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuru sonucu sorgulama ekranı!

    GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Başvuruları 6 Ekim – 9 Kasım tarihleri arasında alınan Green Card başvuru sonuçları 7 Mayıs Cumartesi yani bugün açıklanacak. 2022 Green Card sonuçları saat 19:00’da erişime açılacak.

    GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
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    AÇIKLANIYOR! Green Card başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuru sonucu sorgulama ekranı!

    GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Green Card başvuru sonuçları DV Lottery sistemi, dvprogram.state.gov sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Green Card sonuçlarını sorgulamak için şu adımlar izlenecek:
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    AÇIKLANIYOR! Green Card başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuru sonucu sorgulama ekranı!

    1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.

    2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

    3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.

    4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

    5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)

    6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)

    7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.

    8. Submit Linkine tıklayın.
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    AÇIKLANIYOR! Green Card başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuru sonucu sorgulama ekranı!

    GREEN CARD NASIL ALINIR?

    Amerika’da çalışma yaşamı izni sağlayan Green Card almak için belirli tarihlerde çekilişler açılıyor. Çekilişlere başvuru yapan ve Green Card kazanalar ABD vatandaşı olmasa bile ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur.

    Green Card sahibi olmak için akrabalarının Amerika’da yaşaması, yatırım yapmak ve Amerikan vatandaşı olan biriyle evlenmek gerekiyor. Sığınma, mültecilik, özel göçmenlik ve çalışma yolu ile de Green Card sahibi olunabilir. Ayrıca her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılır.
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    AÇIKLANIYOR! Green Card başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuru sonucu sorgulama ekranı!

    GREEN CARD KAZANANLAR NE YAPMALI?

    Green Card piyangosunu kazananlar Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek ve ülkede oturmak zorunda değildir. Ancak talihlinin Green Card hakkını kaybetmemesi için Green Card Vizesi'ni aldıktan sonraki 6 ay içinde 1 kez, bunu takip eden senelerde de yılda en az 1 kez giriş yapması gerekir. Green Card sahibinin giriş yaptıktan sonra ülkede kalma süresi önemli değildir.

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