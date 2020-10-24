Grip aşısı kimlere yapılıyor? Grip aşısı fiyatı ne kadar? Sorusu vatandaşların gündeminde. Koronavirüs salgını sebebiyle grip aşısına da talepler arttı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı grip aşısı alabilecek kişileri e-Nabız sistemine yükledi. İşte, detaylar...

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILIR?

Oysa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) ile Sağlık Bakanlığı, grip aşısı yapılması gereken risk gruplarını belirlemişti. İşte grip aşısı yaptırması gereken risk grupları:

*65 yaş ve üzeri ve 2 yaş altı kişiler,

*6 ay- 18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler

*Şeker hastalığı dahil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar,

*Astım dahil kronik solunum yolu hastalığı bulunanlar,

*Kronik böbrek hastalığı olanlar,

*Kronik kalp ve damar sistemi hastalığı olanlar,

*Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kronik kan hastalığı olanlar, kanser hastaları, immunsupresif ilaç kullananlar, HIV/AIDS hastaları)

*Huzurevi, bakımevi vb. ortamlarda yaşayanlar

*Aşırı kilolu olanlar

*Gebeler

*Sağlık çalışanları

AHASEN yukarıda belirtilen gruplara grip aşısı yapılmasının sağlanması, bilimsel olmayan ve mantık dışı yükseltilmiş grip aşısı yaptırma skorlarının uygulanmasına son verilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR 2020

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle olağanüstü talebin arttığı grip aşısı Türkiye’ye geldi. Grip aşısı alabilecekler e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı 72.64 lira olarak duyuruldu.

Aşılar renkli reçete kapsamında hastaya özel olacak şekilde eczanelerden temin edilebilecek.