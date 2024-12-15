Grok-2 AI'nin ücretsiz erişime açıldığı duyuruldu

Elon Musk'ın yapay zeka startupı xAI, Grok-2 chatbot'unun yeni versiyonunun tüm X platformu kullanıcıları için ücretsiz olarak erişime açıldığını duyurdu. Şirket, bu yeni versiyonun, kullanıcılar için daha hızlı ve doğru yanıtlar sunarak, etkileşim deneyimini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

DAHA YÜKSEK PERFORMANS

xAI, son birkaç hafta boyunca Grok-2 modelinin yeni versiyonunu sessizce test ettiğini ve bu yeni versiyonun üç kat daha hızlı performans, daha yüksek doğruluk, daha iyi talimat takip edebilme ve çoklu dil desteği sunduğunu ifade etti. Grok-2, X platformunda gerçek zamanlı içgörüler sunarak, gönderilerden ve daha geniş webden elde edilen bilgilerle yanıtlar sunuyor.

Chatbot, soruları yanıtlamak, bilgiyi özetlemek, meme oluşturmak ve fotorealistik görüntüler üretmek için yeni bir otoregresif görüntü oluşturma modeli olan Aurora'yı kullanıyor. Yeni "çiz beni" özelliği ile kullanıcılar, etkileşimlerini daha yaratıcı ve eğlenceli hale getirebilecek. PREMIUM KULLANICILAR AVANTAJLAR xAI, Premium ve Premium+ kullanıcılar için daha yüksek kullanım limitleri ve gelecekteki yeni yeteneklere erken erişim sunacağını duyurdu. Bu kullanıcılar, platformun sunduğu en yeni özellikleri ve geliştirmeleri ilk deneyimleyenler olacak.