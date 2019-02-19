2019 GS Store çalışma saatleri belli oldu. Galatasaray taraftarları alışveriş yapmak için GS Store çalışma saatlerini merak ediyorlardı. Peki GS Store hafta içi ve hafta sonu saat kaçta açılıyor? İşte detaylar...

GS STORE ÇALIŞMA SAATLERİ

GS Store Mağazaları hafta içi hergün mesaiye sabah 09:00-12:30 / 13:30-18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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