G.Saray, 12. kez Fenerbahçe'yi eledi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe’ye konuk oldu.

İki takım bu müsabakayla birlikte Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde 6, final ve yarı finalde de 5’er olmak üzere 16. kez rakip oldu.

Derbiden 2-1'lik skorla galip ayrılan Cimbom, bu sonuçla kupada rakibini 12. defa eledi. Eşleşmede Kanarya da 4 kez tur atlayan taraf olmuştu.