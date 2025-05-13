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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray G.Saray'a Gaziantep'te coşkulu karşılama - Futbol Haberleri

        G.Saray'a Gaziantep'te coşkulu karşılama

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maç için İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gaziantep'e ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip kentte coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 20:26 Güncelleme: 13.05.2025 - 20:26
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        G.Saray'a Gaziantep'te coşkulu karşılama!
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        Galatasaray ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan 63. Ziraat Türkiye Kupası finali, bu yıl Gaziantep'in ev sahipliğinde 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak.

        Dev final öncesi Galatasaray kafilesi, saat 16.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gaziantep'e ulaştı.

        TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

        Sarı-kırmızılı ekibi havalimanında ve konaklayacakları otel önünde karşılayan taraftar grubu, meşaleler, tezahüratlar ve bayraklarla hazırladıkları coşkulu karşılama ile takımlarına büyük destek verdi. Futbolculara ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar otel girişinde uzun süre Galatasaray marşları söyledi.

        Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

        "Fenando Muslera, İsmail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemystaw Frankowski, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Enes Emre Büyük, lvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina."

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