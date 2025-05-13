G.Saray'a Gaziantep'te coşkulu karşılama!

Galatasaray ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan 63. Ziraat Türkiye Kupası finali, bu yıl Gaziantep'in ev sahipliğinde 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak.

Dev final öncesi Galatasaray kafilesi, saat 16.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gaziantep'e ulaştı.