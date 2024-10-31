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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray G.Saray'da Tottenham mesaisi başladı - Galatasaray Haberleri

        G.Saray'da Tottenham mesaisi başladı

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 21:10 Güncelleme: 31.10.2024 - 21:10
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        G.Saray'da Tottenham mesaisi başladı!
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        UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham'ı konuk edecek olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

        Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

        Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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