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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray G.Saray, yurt dışı kampı için Avusturya'da - Galatasaray Haberleri

        G.Saray, yurt dışı kampı için Avusturya'da

        Galatasaray Futbol Takımı, sezon öncesi kampı için Avusturya'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 20:05 Güncelleme: 19.07.2025 - 20:05
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        G.Saray, yurt dışı kampı için Avusturya'da!
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        Galatasaray kafilesi, 2025-2026 sezonu öncesi kamp yapmak için Avusturya'ya geldi.

        İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden sarı-kırmızılı kafile, Linz kentine ulaştı. Havalimanından karayoluyla Windischgarsten bölgesindeki kamp yapacağı otele geçen Galatasaray'ı bir grup taraftar karşıladı.

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk'a sevgi gösterilerinde bulundu.

        Kamp için Avusturya'ya gelen Özbek'e Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da eşlik etti.

        TARAFTARDAN OSİMHEN İSTEĞİ

        Galatasaray taraftarı, geçen sezon kiralık forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in alınmasını talebinde bulundu.

        Taraftarlar, geçen sezon Trendyol Süper Lig'de gol krallığına ulaşan ve takımın şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Osimhen ile ilgili "Taraftar çıldırdı. Osimhen'i istiyor." tezahüratı yaptı.

        AVUSTURYA'DAKİ İLK SINAV YARIN

        Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına yarın çıkacak.

        "Summer Series Upper Austria" organizasyonuna katılacak sarı-kırmızılı ekip, Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından Admira Wacker ile karşılaşacak. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

        Galatasaray, 23 Temmuz'da İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Cagliari ile karşılaştıktan sonra İstanbul'a dönecek.

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