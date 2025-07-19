G.Saray, yurt dışı kampı için Avusturya'da!

Galatasaray kafilesi, 2025-2026 sezonu öncesi kamp yapmak için Avusturya'ya geldi.

İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden sarı-kırmızılı kafile, Linz kentine ulaştı. Havalimanından karayoluyla Windischgarsten bölgesindeki kamp yapacağı otele geçen Galatasaray'ı bir grup taraftar karşıladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Kamp için Avusturya'ya gelen Özbek'e Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da eşlik etti.

TARAFTARDAN OSİMHEN İSTEĞİ Galatasaray taraftarı, geçen sezon kiralık forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in alınmasını talebinde bulundu. Taraftarlar, geçen sezon Trendyol Süper Lig'de gol krallığına ulaşan ve takımın şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Osimhen ile ilgili "Taraftar çıldırdı. Osimhen'i istiyor." tezahüratı yaptı.