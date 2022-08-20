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GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR GSB personel alımı kura çekimi tarihi netleşti!

GSB personel alımı başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruların alınmasıyla gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura çekimi ve GSB işçi alımı başvuru sonuçlarına çevrildi. İşte GSB sürekli temizlik işçisi, engelli sürekli temizlik işçisi, eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alımı başvuruları sonuçları ve kura çekimine ilişkin detaylar...

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  • GSB kura çekimi isim listesi: GSB kura çekimi ne zaman? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile personel/işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak?

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 1017 işçi alımı yapacağını açıklaması sonrasında GSB personel alımı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılacak kura çekimi için tarih netlik kazandı. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi hangi tarihte? İşte 2022 GSB personel alımı ve kura çekimi hakkında merak edilen soruların yanıtı...
  • GSB kura çekimi isim listesi: GSB kura çekimi ne zaman? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile personel/işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak?

    BAŞVURULAR TAMAMLANDI!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.

    Başvurular, 8-12 Ağustos tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirildi.
  • GSB kura çekimi isim listesi: GSB kura çekimi ne zaman? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile personel/işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak?

    GSB PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.
  • GSB kura çekimi isim listesi: GSB kura çekimi ne zaman? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile personel/işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak?

    Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek.
  • GSB kura çekimi isim listesi: GSB kura çekimi ne zaman? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile personel/işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak?

    SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

    1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

    2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

    3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

    a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan)

    b) Genel kültür, (40 puan)

    c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

    d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

    4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara rastgele zarf çekme usulü ile sorular yöneltilecektir. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü ile liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğuna ilişkin konularda ise Sınav Kurulunca yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

    5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
  • GSB kura çekimi isim listesi: GSB kura çekimi ne zaman? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile personel/işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak?

    6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

    7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde başvuru yaptığı meslek kolu ve pozisyon için belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

    8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
  • GSB kura çekimi isim listesi: GSB kura çekimi ne zaman? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile personel/işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak?

    9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

    10) Sözlü sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde adayların sorulan sorulara verdiği cevaplarını yazması talep edilebilecektir. Verilen cevapların yazılması ise yazılı sınav mahiyeti taşımamaktır.

    11) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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