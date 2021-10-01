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GSB kura sonuçları açıklandı! Son dakika GSB kura sonuçları sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) İŞKUR üzerinden eleman alımı yapmak amacıyla kura çekimi sona erdi. Kura çekim sonuçlarında işe girmeye hak kazanan adaylar merak içerisinde evrak teslimlerinin yapılacağı son başvuru tarihini merak ediyor. İşte GSB son başvuru tarihi...

GSB kura sonuçları açıklandı! Son dakika GSB kura sonuçları sorgulama ekranı

İŞKUR tarafından başvuruda bulunan adaylar merak içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura çekimi geçtiğimiz hafta tamamlandı. Kura çekimi tarihinin gelmesiyle birlikte adaylar merak içerisinde "GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyordu. Sonuçlar nihayet yayınlandı.

İşte GSB personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı...

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SON BAŞVURU TARİHİ

Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylar 27 Eylül – 01 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde başvuru yapmış oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde yer alan Sınav Kurullarına belgelerini teslim edeceklerdir.

Güvenlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

b) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

c) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

Temizlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

b) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapılacaktır. Belirlenen süreler içerisinde talep edilen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığımız internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

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