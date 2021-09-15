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GSB kuraları çekiliyor - Canlı yayın! İŞKUR GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 GSB kuraları çekiliyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı İŞKUR üzerinden eleman alımı yapmak amacıyla kura çekimini başlattı. Başvuruda bulunan adaylar ise merak içerisinde "GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte 2021 GSB kura çekimi canlı yayın sayfası...

GSB kuraları çekiliyor - Canlı yayın! İŞKUR GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR tarafından başvuruda bulunan adaylar merak içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura çekimi başladı. Kura çekimi tarihinin gelmesiyle birlikte adaylar merak içerisinde "GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, GSB kura sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte merak edenler için İŞKUR başvuruları sonrası GSB kura sonuçları tarihi...

GSB KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB kura çekimi canlı yayında takip ediliyor. İŞKUR GSB kura çekimi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

GSB KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).
d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
h) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak

1) Güvenlik Görevlisi meslek kolu için;

a) 35 yaşından gün almamış olmak (27.08.1986 ve sonrası doğumlu olanlar)
b) En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
c) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

2) Temizlik Görevlisi meslek kolu için;

a) En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (27 Ağustos 2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

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