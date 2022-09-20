GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2022?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



GSB personel alımı başvuru sonuçlarına dair tarih bilgisi henüz açıklanmadı. 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımında başvuru sonuçları e-Devlet şifresi ile Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecekler.