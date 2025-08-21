GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

GSB personel alımı başvuru sonuçları merakla bekleniyor. 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamladı. Peki GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB başvuru sonucu nasıl öğrenilir?