Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024 yılında bünyesinde istihdam etmek üzere 1071 Gençlik çalışanı alacak. Başvuruları 8 Ocak tiibarıyla sona eren ilanda sonuç tarihi araştırılmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 GSB personel alımı sonucu isim listesi sorgulama hakkında bilglier...

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçlarını henüz duyurmadı ve yayınladığı ilanda herhangi bir sonuç tarihi bulunmuyor. GSB personel alımı sonuçlarının en geç Şubat ayına kadar açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

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GSB PERSONEL ALIMI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.