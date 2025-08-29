GSB personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde, 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. GSB başvuru sonuçları e-Devlet'te Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...