        Haberler Bilgi Gündem GSB personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih 2025: GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. Belirtilen tarih aralığında başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayan adaylar, GSB personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Giriş: 29.08.2025 - 00:03 Güncelleme: 29.08.2025 - 00:03
        1

        GSB personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde, 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. GSB başvuru sonuçları e-Devlet'te Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        2

        GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

        2 bin 750 Destek Personeli (Temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirildi. Adaylar başvurularını 09 Ağustos 2025 (00.00) – 17 Ağustos 2025 (23.59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi aracılığıyla elektronik ortamda yaptı.

        3

        GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçlarına dair kesin tarih henüz duyurulmadı. Sonuçların GSB tarafından eylül ya da ekim ayı içerisinde açıklanması öngörülüyor.

        GSB DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

        Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

        İtirazlar, en fazla 3 (üç) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

