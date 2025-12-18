Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam GSS prim borcu silinecek mi, afdan kimler yararlanacak? Genel Sağlık Sigortası GSS prim borcu sorgulama nasıl yapılır?

        GSS prim borcunun silineceği ile ilgili detaylar sorgulanıyor. TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla bazı genel sağlık sigortası prim borçlarında düzenlemeye gidilecek. Peki, GSS prim borcu silinecek mi? Genel Sağlık Sigortası GSS prim borcu affından kimler yararlanacak?

        Giriş: 18.12.2025 - 17:16 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:26
        1

        GSS prim borcunun silineceği ile ilgili haberler 11.yargı paketinde yasalaşmayı bekliyor. 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3.2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek. Düzenlemeyle, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

        2

        GSS PRİM BORCU NE ZAMAN SİLİNECEK?

        Özellikle vatandaşların çeşitli nedenlerle ödeyemediği ya da ödemeyi unuttuğu düşük tutarlı alacaklardan vazgeçilecek bu düzenlemenin, yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.

        3

        GSS PRİM BORCU SİLİNECEK Mİ?

        Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin yasalaşmasıyla, 1 Ocak 2016'dan önceye ait ödenmeyen 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.

        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla bazı genel sağlık sigortası primi borçlarına ilişkin düzenlemeye gidilecek.

        4

        GSS PRİM BORCU DÜZENLEMESİ NEDİR?

        Genel Sağlık Sigortası, 2012 yılında yürürlüğe girdi. Sigortalı bir işte çalışmayanlar resen genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar. Genel Sağlık Sigortası prim borcu 10 yılı aşanlara yönelik düzenleme olacak.

        GSS PRİM BORCU AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

        Düzenlemeyle, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

        Böylece, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.

        GSS PRİM BORCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        GSS prim borcu olanlar e-Devlet üzerinden borçlarını takip edebiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapıldıktan sonra 'Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama' borç durumu bilgisi görüntülenebiliyor.

        GSS BORCU SORGULAMA E-DEVLET EKRANI

