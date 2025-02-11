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        Haberler Dünya Amerika Guatemala'da yolcu otobüsü köprüden düştü: 51 ölü | Dış Haberler

        Guatemala'da yolcu otobüsü köprüden düştü: 51 ölü

        Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 51 kişi hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, kaza nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 03:35 Güncelleme: 11.02.2025 - 03:35
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        Guatemala'da yolcu otobüsü köprüden düştü: 51 ölü
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        Bölge belediyesinin itfaiye teşkilatı üyesi Jose Santizo, gazetecilere yaptığı açıklamada, San Agustin Acasaguastlan kasabasından yola çıkan otobüsün Guatemala kentindeki Belize Köprüsü'nden düşerek vadiye yuvarlandığını belirtti.

        51 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Santizo, yoğun çalışmaların ardından otobüsten 51 kişinin cesedini çıkarttıklarını duyurdu. Basında yer alan bilgilere göre, otobüsün içinde 75 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

        İtfaiyeciler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otobüsün hurda yığınına döndüğü görüldü.

        KAZANIN ARDINDAN 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

        AA'nın haberine göre; Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, kaza nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan etti.

        Arevalo, "Belize Köprüsü'nde yaşanan trajedi, derin üzüntü duyduğum ulusal bir kederdir." ifadelerini kullandı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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