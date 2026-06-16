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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Guillermo Ochoa, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra futbolu bırakıyor

        Guillermo Ochoa, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra futbolu bırakıyor

        Meksika Milli Takımı kalecisi Guillermo Ochoa, 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında futbolu bırakacağını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 14:12 Güncelleme:
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        Ochoa, Dünya Kupası'ndan sonra emekli oluyor!

        Dünya Kupası’yla özdeşleşen Meksika Milli Takımı Kalecisi Guillermo Ochoa, 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında futbolu bırakacağını duyurdu.

        FIFA tarafından yapılan paylaşımda açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

        "Meksika olmadan bir kariyer düşünemiyorum. Milli takım olmasaydı kariyerim nasıl olurdu bilmiyorum. Ve şimdi milli takım serüvenim bittiğine göre, futbolun da benim için bir anlamı kalmadı. Oynamaya devam etmenin bir anlamını göremiyorum. Her şeyimi verdim, tüm varlığımı sahada bıraktım. Huzur içindeyim, başım dik ayrılıyorum ve tüm bunları yaşamış olmaktan gurur duyuyorum."

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