Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, spor tarzıyla dikkat çeken Kerem Dürüst, iki aydır annesinin yanında olduğunu, oğlu Ekrem’in ise bir ay sonra okul arası geleceğini söyledi.

Kerem Dürüst, yıllar öncesine kadar geceli-gündüzlü hızlı hayatıyla sıkça gündeme gelmişti.