11 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mart ayında anlaşmalı olarak bitiren Gül Gölge ile Murat Saygı, oğulları Ali ve Emir için Bodrum'da bir araya geldi.

Eski eşlerden Gölge, Gümüşlük'teki bir mekanda çıktıkları akşam yemeğinden bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

İkili, geçtiğimiz ay da küçük oğullarının doğum günü için buluşmuştu.

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