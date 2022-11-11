Gül Sunal eşi Kemal Sunal'ı doğum gününde andı: Daha çok gülecektik

Ardında bıraktığı 'Süt Kardeşler', 'Hababam Sınıfı', 'Tosun Paşa', 'Sahte Kabadayı' ve 'Kapıcılar Kralı' gibi filmlerin yanı sıra gülüşüyle de hafızalarda yer edinen Kemal Sunal'ın 78. doğum günü tüm sevenleri tarafından kutlanıyor.

Toplumun hemen her kesiminin gönlünde yer edinen Sunal'ın doğum gününde eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Eşiyle yıllar önce çekilen fotoğraflarını yayınlayan Sunal, gönderisinde "11 Kasım… İyi ki doğdun Kemal, iyi ki varsın. Daha çok gülecektik, esas şimdi gülecektik…" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ali Sunal, babasının doğum gününü "Canım babam, güzel babam sen hep bizimlesin... Sevenlerin, gitmene hiç izin vermedi. Çocuklarımızı seni tanıtarak, anlatarak büyütüyoruz hepimiz. İyi ki doğdun melek babam, seni çok seviyor ve özlüyorum yakışıklım..." sözleriyle kutladı.

Ezo Sunal da ağabeyi ve babasıyla çekilen bu karesini "Ben de bu fotoğrafla kutlamak istedim doğum gününü... Sanırım babamı öperken çekilen son fotoğrafımız... Gülmekten de öpememişiz bile. Canım babam" notuyla yayınladı.

KEMAL SUNAL HAKKINDA

11 Kasım 1944 yılında İstanbul Küçükpazar semtinde dünyaya gelmiştir. Üç kardeşin en büyüğü olarak yer alan Kemal Sunal'ın annesi Saime Sunal babası ise Mustafa Sunal’dır. Aslen Malatyalı olan Kemal Sunal; Cemil Sunal ve Cengiz Sunal adında iki kardeşe sahiptir. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okuyan Kemal Sunal Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Akrep burcu olan Kemal Sunal 56 yaşında 3 Temmuz 2000 yılında vefat etmiştir.

Sanat hayatına 'Zoraki Tabip' adlı tiyatro oyunu ile başlayan Kemal Sunal Türk sinema tarihinde en iyi komedyen oyuncusu olarak gösterilmektedir. Bir yıl kadar Kenter tiyatrosunda görev yaptıktan sonra Pendik tiyatrosunun kurulması ile beraber oraya katılan Kemal Sunal yıllarca arkadaşlık yaptığı Bülent Kayabaş ile bu tiyatroda tanışmıştır.

Kemal Sunal, Ayfer Feray ve Devekuşu Kabare tiyatrosunda da görev almıştır. 1972 yılında Münir Özkul'un tavsiyesiyle Ertem Eğilmez’in yönetmiş olduğu bir filmle sinemaya transfer olarak kendini sinemada bu şekilde kanıtlamaya başlamıştır. Türk sinemasında öncesinde 'İnek Şaban' tiplemesi olmak üzere canlandırdığı birçok tiple sevenlerinin beğenisini kazanan ve insanları güldürürken düşündüren Kemal Sunal; yediden yetmişe herkesin sevgisini taşıyan bir sanatçı olarak anılmaktadır. Kemal Sunal komedi filmlerinde rol almasının yanı sıra bazı dramalarda da oynamıştır.