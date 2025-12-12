Habertürk
        Gülben Ergen'in hakaret davasında beraat kararı - Magazin haberleri

        Gülben Ergen’in hakaret davasında beraat kararı

        Şarkıcı Gülben Ergen'in, Sıla bebek cinayetine ilişkin sosyal medya paylaşımını alıntıladığı gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme, Ergen'in beraatine karar verdi

        Giriş: 12.12.2025 - 18:53 Güncelleme: 12.12.2025 - 19:09
        Sıla bebek, Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede 2 yaşında hayatını kaybetmişti. Şarkıcı Gülben Ergen'in, Sıla bebek cinayetine ilişkin hakaret içerikli sosyal medya paylaşımını alıntılaması nedeniyle 'hakaret' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul Adalet Sarayı 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen talimat duruşmasına sanık Gülben Ergen ve avukatı katıldı.

        "SILA BEBEĞİN TOPRAĞA VERİLMESİNİN ÜZÜNTÜSÜYLE YAPTIM"

        Şarkıcı Gülben Ergen, "Bana iddianamede okumuş olduğunuz kelimeleri kullanmayacağım. Ancak söz konusu tweet'i suç işleme kastım olmadan alıntıladım. Ben Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte toplamda 59 adet anaokulu projesinde bulundum. Ayrıca 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin kurucusu ve başkanıyım. Ben hem Sıla Bebek davasında hem Rojin Kabaiş, Narin Güran, Ahmet Minguzzi davalarında aileleriyle de görüşüp elimden geleni yaptım. Ben sanatçı kimliğimin yanında özellikle çocuklara karşı işlenen suçlarda aktivistlik de yaparım. Ben Ümit Ali Yeniçeri isimli kişiyi tanımam. Sıla bebeğin iki buçuk yaşında toprağa verilmesinden duyduğum üzüntüyle, hakaret kastı olmadan tweet'i alıntıladım.

        Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Böyle bir davadan hem sizi hem adliyeyi meşgul ettiğim için ayrıca üzgünüm. Ben yaşadığım sürece çocuklara karşı işlenen suçlarla mücadelemi sürdüreceğim. Sıla Bebek, Rojin, Ahmet Minguzzi gibi diğer çocuklarda olduğu gibi bu dosyada da hassasiyetim sebebiyle tweet’ler attım. Ancak ben kimsenin şahsına hakaret etmedim. Hakaret unsuru barındıran tweet'i alıntılayarak kendi yorumumu yazdım. Bu süreçten çıkaracağım dersler var. Bunlardan biri de hakaret içeren bir tweet'i dahi alıntılamamam gerektiğidir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” dedi.

        ERGEN’İN BERAATİNE KARAR VERİLDİ

        Mahkeme, sanık Gülben Ergen’in yapmış olduğu paylaşımın rencide edici nitelikte olmadığı ve atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

        "ÇOCUKLAR İÇİN HER ZAMAN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

        Duruşma sonrası mahkeme önünde açıklama yapan Gülben Ergen, “Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim, mücadelem hiçbir zaman bitmeyecek. Teşekkür ederim.” dedi.

        #Gülben Ergen
        #sıla bebek
