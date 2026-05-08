Gülbün Mesara'nın gül motifleri Anneler Günü'nde eğitime destek oluyor

Türkiye'nin Yaşayan İnsan Hazineleri arasında gösterilen, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Gülbün Mesara'nın 1970'li yıllardan beri Osmanlı çiçekleri üzerine sürdürdüğü çalışmalar, Anneler Günü öncesinde anlamlı bir projeye dönüştü.

MESARA ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle hazırlanan Gül Kapsül Koleksiyonu, 7 Mayıs'ta Pera Müzesi'nde tanıtıldı.

Sınırlı sayıdaki koleksiyon; eşarp, omuz çantası ve el çantasından oluşuyor. TEGV Dükkân ile Pera Müzesi Mağazası'nda satışa çıkan koleksiyondan elde edilen gelirin tamamı 100'den fazla TEGV çocuğunun nitelikli eğitimle buluşmasına katkı sağlayacak.

Gülbün, Özden, Gülden Mesara

"MANEVİ ANLAMI ÇOK GÜÇLÜ BİR MOTİF"

Lansmandan önce basın mensuplarına açıklamalardan bulunan sanatçı Gülbün Mesara, "Gül, klasik Türk sanatında Peygamberimizi sembolize eder. Bu yüzden manevi anlamı çok güçlü bir motif" sözleriyle gülün anlamına dikkat çekti. Yalnızca gül değil, Osmanlı çiçekleri ve tezhipte kadın figürleri üzerine de çalıştığını belirten sanatçı, sanat yolculuğunda babası Süheyl Ünver'in önemli bir etkisi olduğunu ifade etti.

Sanatçı, "Rahmetli babam Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı'ydı. Sanata, onun kurduğu atölyede, hoca olarak başladım. Haftada bir gündü, çok ilgi görüyordu. Orada pek çok talebe yetiştirdik. Hala oradan yetişip benimle çalışmaya devam edenler var. Yardıma ihtiyacı olanlara her zaman için kapım açık. Arşivimden faydalandırıyorum" dedi.

1970'lerden bu yana üretim yapan ve bugüne kadar 2000'den fazla eser ortaya koyan sanatçı şöyle devam etti:

"Gül, benim için sevginin, tutkunun ve güzelliğin güçlü bir sembolü; bu anlamlar hem kişisel hikâyem hem de kültürel mirasımız ile iç içe. Elli yılı aşkın süredir eski Türk el yazmaları ve el sanatlarındaki süslemeleri inceliyorum; bu 'gül yolculuğu', çiçeğin sanattaki merkezi rolünü ve zengin üslup çeşitliliğini ortaya koydu. Bu özel koleksiyonda yer alan eserler, bu uzun tutkunun ve titiz araştırmaların bir sonucu. TEGV ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu özel proje için samimi dileğim, üretilen özel ürünlerde yer alan eserlerle herkesin benim bulduğum neşe ve güzelliği hissetmesi ve çocuklara hep beraber anlamlı bir katkıda bulunmaktır."

"ANNEMİN HİKÂYESİNİ DAHA GÖRÜNÜR KILMAK İSTEDİK"

Gülbün Mesara'nın kızı ve MESARA markasının CEO'su Gülden Mesara ise "Tezhip ve minyatürü daha geniş kitlelere nasıl anlatabileceğimizi düşünürken yaklaşık iki yıl önce marka fikri ortaya çıktı" ifadelerini kullandı ve devam etti:

"Annemiz ömrü boyunca dedemizin ekolünü başarıyla sürdürdü. Ancak aynı zamanda kendisi de çok değerli bir sanatçı. Bu projeyle çağdaş bir Türk kadın sanatçısı olan annemin hikâyesini daha görünür kılmak istedik."

Üretim sürecinin yaklaşık bir yıl sürdüğünü söyleyen Gülden Mesara, "Orijinal eserleri şal ve çantalara aktarmak teknik olarak oldukça zordu. Özellikle Türkiye'de üretim yapmak istedik. Bursa ve Denizli'de çok özel atölyelerle çalıştık" diye konuştu.

Gülbün Mesara ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise iş birliğine ilişkin, "Çocukların çağdaş eğitim fırsatlarına erişmesini sağlayacak sürdürülebilir ve yaratıcı iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Gülbün Mesara'nın geleneksel Türk sanatlarını yıllardır büyük bir ustalıkla yaşatan özgün sanat yaklaşımını, çocuklarımızın geleceğine katkı sağlayan bir sosyal fayda projesiyle buluşturmak bizim için çok kıymetli. Gül Kapsül Koleksiyonu, kültürel mirasımızı çağdaş tasarımla yeniden yorumlarken, aynı zamanda çocukların eğitim yolculuğuna umut olacak anlamlı bir desteğe dönüşüyor. Her bir ürünün, hem sanatın zarafetini hem de eğitimin dönüştürücü gücünü taşıdığına inanıyoruz" dedi.