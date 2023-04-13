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Gülcemal dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi? İşte Gülcemal oyuncu kadrosu

Fox TV'nin yeni dizilerinden biri olan Gülcemal, bu akşam 2. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncular Melis Sezen ile Murat Ünalmış'ı bir araya getiren dizinin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer ile ilgili tüm bilgileri derledik. İşte, detaylar...

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  • Gülcemal dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi? Gülcemal oyuncuları kimler?

    Senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan'ın yazdığı ve orjinal bir hikaye olan Gülcemal, 2. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği diziye ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik!
  • Gülcemal dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi? Gülcemal oyuncuları kimler?

    GÜLCEMAL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Murat Ünalmış ve Melis Sezen’i bir araya getiren dizide; Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.
  • Gülcemal dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi? Gülcemal oyuncuları kimler?

    GÜLCEMAL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Çocukken annelerinin başka bir adama kaçmak için terk ettiği iki kardeş olan Gülcemal ve Gülendam’ın hayatı annelerinin gidişiyle paramparça olur. Zorluklar içinde büyüyen iki kardeş kendilerine imrenilecek bir hayat kurarak yıllar sonra Bursa’ya dönerler.

    Gülcemal’in tek amacı annesinden intikam almaktır. Onun herşeyini alacak, sonunda kapısına muhtaç edecek ve annesi ona “İyi ki seni doğurmuşum oğlum” diyecektir. 
  • Gülcemal dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi? Gülcemal oyuncuları kimler?

    Annesizliği, çocukluk yarasına saklayıp o yarayı hiç kapatmayan Gülcemal güçlü ve acımasız bir adamdır. Annesinin deyimiyle bir yılan. Ancak daha Bursa’ya döndüğü ilk gün uzun kirpikli bir kızla karşılaşır.

    Korku ve öfkeyle başlayan bu tanışıklık uzun sürecek bir hikayenin ilk cümlesidir halbuki. Deva, Gülcemal’in annesi Zafer hanıma çalışan bir ipek boyama ustasıdır. 
  • Gülcemal dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi? Gülcemal oyuncuları kimler?

    Üstelik Deva’yı, Zafer Pehlivan büyütmüştür. Onun manevi annesidir ve Deva evlenmek üzeredir. Ancak bu düğünün olmaması için Gülcemal ve onun en büyük düşmanı Zafer Pehlivan elinden geleni yapacaktır.

    Herkesin kendince bir hesabı vardır bu düğünün bozmak için. Her şeyden habersiz masum Deva ise hayatının bir gün içinde paramparça oluşunu izleyecektir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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