Güldür Güldür Show 346. Bölüm fragmanı yayınlandı!
Show TV'de ekrana gelen, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show 14 Ekim Cumartesi akşamı 11. sezonuyla izleyiciyle buluşuyor. İşte, Güldür Güldür Show 346. Bölüm fragmanı...
Giriş: 04.10.2023 - 22:15 Güncelleme: 04.10.2023 - 22:15
7'den 70'e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show'un birbirinden eğlenceli ve renkli skeçleriyle yeni sezonda da kahkaha evlerinizden eksik olmayacak.
Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show ile doya doya gülmeye hazır olun.
Güldür Güldür Show yeni sezonuyla 14 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
İşte Güldür Güldür Show'un Yeni Sezon Tanıtımı;
Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram