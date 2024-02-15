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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show'da eğlence tam gaz devam ediyor - Magazin haberleri

        'Güldür Güldür Show'da eğlence tam gaz devam ediyor

        SHOW TV'de yayınlanan, eğlencenin vazgeçilmez adresi BKM yapımı 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 09:35 Güncelleme: 15.02.2024 - 09:35
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        SHOW TV'de yayınlanan, 7'den 70'e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var...

        Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show' kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosuyla SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

        'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle 17 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de...

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        #Güldür Güldür Show

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