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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, tüm ekip adına konuşan Ali Sunal, "Özledik, çok özledik ama boş durmadık. Çok çalıştık, seyircimize kavuşunca ekibimiz tam oldu. Bundan önce olduğu gibi bu sezon da bütün kahkahalarınıza talibiz, şükür kavuşturana"dedi.