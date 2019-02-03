Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Güldür Güldür Show kadrosuna katılan Emre Altuğ, Evrim Akın, Sinan Çalışkanoğlu ve Açelya Topaloğlu ile de dikkat çekiyor. Kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Güldür Güldür Show, Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor. 7’den 70’e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiğinde eğlence yeni sezonunda da hız kesmeden devam edecek.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV ekranlarında büyük bir ilgi ile takip edilen komedi programı Güldür Güldür Show, yeni sezonda 16 Şubat Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ SEZON TANITIMI

Güldür Güldür Show yeni sezonuyla 16 Şubat Cumartesi saat 20.00’de Show TV’de!