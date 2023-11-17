'Güldür Güldür Show' oyuncularından Hint dansı performansı SHOW TV'de yayınlanan, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show', cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. "Hindistan'dan Miras" skeci için özel hazırlıklarda bulunan ekip kostümleri, şarkıları ve danslarıyla çok beğenilecek

SHOW TV’nin yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’ cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. 'Güldür Güldür Show' oyuncuları izleyicilerine bir sürpriz hazırladı. “Hindistan’dan Miras” skeci için özel hazırlıklarda bulunan ekip kostümleri, şarkıları ve danslarıyla çok beğenilecek.

Bir hafta boyunca koreograf eşliğinde hazırlık çalışmalarını tamamlayan ekip, yoğun bir prova süreci geçirdi. Skeçte seslendirilen şarkılar için ise stüdyoya giren ekip Hindistan ruhunu ekrana eğlenceli bir şekilde yansıttı. Ortaya çıkan eğlenceli görüntüler ise 'Güldür Güldür Show'un bu haftaki yeni bölümünde kahkahalar eşliğinde ekrana gelecek.

REKLAM

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek , Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Nazmi Sinan Mıhçı, Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.