Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show' oyuncularından Hint dansı performansı

        'Güldür Güldür Show' oyuncularından Hint dansı performansı

        SHOW TV'de yayınlanan, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show', cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. "Hindistan'dan Miras" skeci için özel hazırlıklarda bulunan ekip kostümleri, şarkıları ve danslarıyla çok beğenilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 10:29 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Güldür Güldür Show' oyuncularından Hint dansı performansı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’ cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. 'Güldür Güldür Show' oyuncuları izleyicilerine bir sürpriz hazırladı. “Hindistan’dan Miras” skeci için özel hazırlıklarda bulunan ekip kostümleri, şarkıları ve danslarıyla çok beğenilecek.

        Bir hafta boyunca koreograf eşliğinde hazırlık çalışmalarını tamamlayan ekip, yoğun bir prova süreci geçirdi. Skeçte seslendirilen şarkılar için ise stüdyoya giren ekip Hindistan ruhunu ekrana eğlenceli bir şekilde yansıttı. Ortaya çıkan eğlenceli görüntüler ise 'Güldür Güldür Show'un bu haftaki yeni bölümünde kahkahalar eşliğinde ekrana gelecek.

        REKLAM

        Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek , Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Nazmi Sinan Mıhçı, Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

        ‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güldür Güldür Show
        #show tv
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bolu tünelinde çalışmalar sürüyor
        Bolu tünelinde çalışmalar sürüyor
        Enflasyon beklentisinde düşüş
        Enflasyon beklentisinde düşüş
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        1 haftalık yağışın ardından... İşte barajların doluluk oranı!
        1 haftalık yağışın ardından... İşte barajların doluluk oranı!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Hollanda'da Gazze'ye destek için oturma eylemi
        Hollanda'da Gazze'ye destek için oturma eylemi
        Eşini öldürüp kayınvalidesini yaralamıştı! İşte nedeni!
        Eşini öldürüp kayınvalidesini yaralamıştı! İşte nedeni!
        Brest'in Locko inadı sürüyor!
        Brest'in Locko inadı sürüyor!
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        '40 Eurofighter savaş uçağı alacağız'
        '40 Eurofighter savaş uçağı alacağız'
        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        İbrahim Yıldız yazdı: Hangi altyapı?
        İbrahim Yıldız yazdı: Hangi altyapı?
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?