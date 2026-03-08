Gülistan öğretmen, okuma yazma bilmeyen kadınlara umut oldu

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Mavi Vatan İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Gülistan Şimşek, sınıfında yaptığı harf çalışmaları sırasında bazı öğrencilerin ödevlerini eksik getirdiğini ve zorlandıkları konularda evde yeterli destek alamadığını fark etti.

Öğrenciler ve velilerle görüşen Gülistan öğretmen, bazı annelerin okuma yazma bilmediği için çocuklarına yardımcı olamadığını öğrendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği işbirliği, Z Zurich Vakfının katkılarıyla 2018 yılında hayata geçirilen "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi"nde mentör öğretmen olan Şimşek, durumu aktardığı Türk Eğitim Derneğinin materyal desteği sağlayacağını belirtmesi üzerine mahalledeki kadınlar için Kasım 2025'te okuma yazma kursu açılmasını sağladı.

Eğitim saati içerisinde çocuklara harfleri öğreten Gülistan öğretmen, okul saatinin tamamlanmasının ardından aynı harfleri öğrencilerin annelerine öğretmek için çaba sarf ediyor. Sınıfa gelen 20 kadın, yarım kalan okuma hayallerini gerçekleştirmek için sıralara oturuyor.

"BEN HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BURADAYIM"

Şanlıurfalı Gülistan Şimşek, 7 yıldır öğretmenlik yaptığını, sınıfındaki bazı öğrencilerin annesinin okuma yazma bilmediğini, bu durumun da hem ödev takibi hem de öğrencinin gelişimini olumsuz etkilediğini anlattı.

Kadınların okumaya çok istekli olduğunu fark ettiğini dile getiren Şimşek, şöyle konuştu: "Ben gruptan mesaj atıyorum, anneler bu bilgilerden mahrum kalıyor. Neden diye sorduğum zaman, anneler okuma yazmaları olmadığını dile getirdi. Ben de baktım ki sayı çok, birlikte bir kurs açalım diye düşündük ve halk eğitimi merkezi bünyesinde okuma yazma kursu açtık. Hanımların çok istekli olduğunu gördüm ve gerçekten bu beni çok motive etti. Hanımların o küçükken yaşayamadığı sınıf ortamına, okuma yazma heyecanına şahitlik etmek beni çok çok mutlu etti.

Şu an hanımlarla birinci kursu bitirdik. Hanımlar çok istekli olduklarını dile getirdi, bu yüzden ikinci kursu da başlatacağız. Hanımların hayalleri var, ben bu hayalleri gerçekleştirmek için buradayım. Bir öğretmen olarak onların bu anlarına şahitlik etmek ve rehberlik etmek beni çok gururlandırıyor. Mesleğime olan sevgim, saygım daha da arttı."

Şimşek, kurs sırasında bazen anneleriyle sınıfa gelen, bazen de okul bahçesinde oyun oynayarak vakit geçiren çocukların bu süreçte annelerinin ödevlerine de yardımcı olduğunu söyledi.

Meslek hayatının dördüncü yılında tanıştığı "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi" kapsamında aldıkları kişisel ve mesleki eğitimlerin kendilerine büyük katkı sağladığını belirten Şimşek, proje bünyesinde yer alan Çalıkuşu Komitesinin hayallerini gerçekleştirmede önemli rol üstlendiğini anlattı.

Şimşek, komiteden aldıkları destekle açtıkları kursu güçlendirdiklerini, amaçlarının bölgedeki tüm kadınların eğitim hayallerini gerçekleştirmek olduğunu vurguladı.

Gülistan Şimşek, yaklaşık 5 aydır süren ve 8 Mart'ta bitecek olan kursu uzatmayı planladıklarını kaydetti.

"KENDİMİ DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"

Kursa katılan iki çocuk annesi Songül Karaman ise okula gidemediği için okuma ve yazmayı bilmediğini, bu nedenle çocuklarının ödevlerine yardımcı olamadığı için üzüldüğünü dile getirdi.

Eşinin desteğiyle kursa katıldığını ifade eden Karaman, "Benim hiç cesaretim yoktu, eşimin sayesinde geldim. Ben buraya geldiğimde okuma yazmayı bilmiyordum, kendi ismimi de yazamıyordum. Şimdi yazabiliyorum, kendimi ifade edebiliyorum. Bir toplantıya gittiğim zaman biri bana 'İsmini yaz.' dediğinde, yazamayınca çok utanıyordum. Şimdi kendimi daha güçlü hissediyorum" dedi.

Üç çocuk annesi Yıldız Güneş de kurs sayesinde okuma yazmaya başladığını, ehliyet almayı ve çocuklarının derslerine destek olmayı hayal ettiğini anlattı.

Güneş, kurs sayesinde kendisini daha güçlü hissetmeye başladığını, bu süreçte eşinin de kendisine destek olduğunu kaydetti.

Beş çocuk annesi Zeliha Demirbaş da Gülistan öğretmenin kurs açtığını duyduğunda heyecanlandığını dile getirerek, "Okuma yazma çok farklı bir şey. İnsan kendini başka hissediyor, iyi ki okuma yazmayı öğrenmişim" şeklinde konuştu.