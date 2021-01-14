Güllaç Ramazan ayının meşhur tatlılarından biridir. Hazır olarak paketlenmiş güllaç yufkaları bulunur. Üzerindeki tarife göre yapmak mümkün ama biraz şekeri azaltarak sizlere kendi tarifimizi sunalım istedik.

GÜLLAÇ TÜKETMENİZ İÇİN 5 NEDEN

Güllaç Tarifi Malzemeleri:

Yarım kutu güllaç yaprağı (200 gr)

1.5 litre süt

1.5 su bardağı toz şeker

150 gram ceviz

Gül suyu (tercihe göre)

Güllaç Tarifi Hazırlanması:

Süt ve şeker bir tencerede kaynatılır.

Ilımaya bırakılır.

Soğuk ya da sıcak olmamalı tam kıvamında kullanılmalıdır.

Tepsiye bir sıra güllaç yaprağı konur ve bir kepçe sütle ıslatılır.

GÜLLACIN EGELİ RAKİPLERİ

Orta sıraya ufalanmış cevizler döşenir ve kalan yapraklarda üzerine kapatılır.

Buzdolabında 1 saat bekletilir.

Dilimlenerek servis yapılır.

Gül suyu da serpiştirilebilir.

Afiyet olsun!