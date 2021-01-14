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Güllaç nasıl yapılır? Nefis güllaç tarifi 2021

Sadece Ramazan ayında sofralarımızda yer bulan güllacın hafif tatlılar listesinin başını çektiğini biliyor muydunuz? Özellikle şerbetli tatlı sevmeyenler için doyurucu ve lezzetli bir tatlı olarak tercih edilebilen güllacın içindeki sür miktarı bu tatlıyı, tatlılar içindeki protein deposuna döndürüyor. Taze meyve, badem, fındık, ceviz içeriyor olması lezzetini arttırırken sağlık açısından da verimli bir tatlıya dönüşmesini sağlıyor. Peki, lezzetli bir güllaç yapmanın püf noktaları nedir? Güllaç nasıl yapılır? Nefis güllaç tarifi 2021

Güllaç nasıl yapılır? Nefis güllaç tarifi 2021

Güllaç Ramazan ayının meşhur tatlılarından biridir. Hazır olarak paketlenmiş güllaç yufkaları bulunur. Üzerindeki tarife göre yapmak mümkün ama biraz şekeri azaltarak sizlere kendi tarifimizi sunalım istedik.

Güllaç Tarifi Malzemeleri:

  • Yarım kutu güllaç yaprağı (200 gr)
  • 1.5 litre süt
  • 1.5 su bardağı toz şeker
  • 150 gram ceviz
  • Gül suyu (tercihe göre)

Güllaç Tarifi Hazırlanması:

Süt ve şeker bir tencerede kaynatılır.

Ilımaya bırakılır.

Soğuk ya da sıcak olmamalı tam kıvamında kullanılmalıdır.

Tepsiye bir sıra güllaç yaprağı konur ve bir kepçe sütle ıslatılır.

Orta sıraya ufalanmış cevizler döşenir ve kalan yapraklarda üzerine kapatılır.

Buzdolabında 1 saat bekletilir.

Dilimlenerek servis yapılır.

Gül suyu da serpiştirilebilir.

Afiyet olsun!

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