GÜLLAÇ TARİFİ

Malzemeler

10 yaprak güllaç

1,5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Üzeri için:

File Fıstık

Ceviz

Nar tanesi

GÜLLAÇ TATLISI YAPILIŞI

Süt, şeker tencereye alarak ısıtın, şekerler tamamen erisin.

Süt oda sıcaklığında ılınmaya bırakılır.

Süt kaynar olursa tatlınız hamur olur o nedenle el yakmayacak şekilde olmalı sonra tatlıyı tepsiye döşüyoruz.

Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye koyuyoruz.

Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz.

Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayalım ve 5. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serelim.

Kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alalım.

İçerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim.

Tatlıyı buz dolabında muhafaza edinizin.

En az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyerek servis edebilirsiniz.