        Haberler Magazin Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme

        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme

        Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılık, Güllü'nün ölümünü daha ilk gün, 'Cinayet' olarak değerlendirmesine rağmen gözaltı kararı vermedi. Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'yu, günün 24 saati takibe alarak, daha fazla somut delil elde etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 13:48 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:48
        Ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
        'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

        Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Daha önce alınan 3 ifadesinde de farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, gözaltına alındı. Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

        Tuğyan Ülkem Gülter - Sultan Nur Ulu
        DAHA FAZLA DELİL İÇİN TAKİBE ALINDILAR

        Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre; Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmayı daha başından 2 meslektaşıyla özel olarak takip etti. Başsavcı Öksüz, olay günü polis daha sonra da bilirkişinin yaptığı ön inceleme sonrası Güllü'nün ölümünü 'Cinayet' olarak değerlendi. Başsavcılık, daha fazla somut delilin oluşması için olay günü evde bulunan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’yu gözaltına almadı, alan açarak günün 24 saati teknik ve fiziki takibe aldı.

        MÜŞTEKİ VE TANIK OLARAK DİNLENDİLER, SANIK OLDULAR

        Soruşturmayı yürüten başsavcılık, şüphe duymamaları için Tuğyan Ülkem Gülter'i Yalova'ya çağırıp 3 kez müşteki olarak ifadesini aldı, Sultan Nur Ulu da tanık olarak dinlendi. Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadelerindeki çelişkiler de dikkate alındı. Aralarında yaptıkları telefon görüşmesinde olayla ilgili olarak konuşmaktan kaçınan şüpheliler, 9 Aralık tarihinde iddiaya göre kaçma hazırlığındayken polis tarafından yakalandı. Yalova'da bu kez sanık olarak sorgulanan Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, Tuğyan'ın annesini iterek öldürdüğünü itiraf eden Sultan Nur Ulu’ya ise ev hapsi verildi.

        BACAĞINDAKİ MORLUK, PENCERENİN PERVAZINA ÇARPMASI SONUCU OLUŞMUŞ

        Bilirkişinin yaptığı incelemede Güllü'nün olay anında evinin penceresinden dışarı bakarken kızı tarafından arkadan bacaklarından tutularak itildiği tespiti yapılırken, sanatçının otopsisinde ise sol arka baldırında oluşan morluk ise şüphe oluşturdu. Sultan Nur'un ifadesi ve bilirkişinin tespitinde ise o morluğun nedeninin, Güllü'nün, kızı tarafından itildiği sırada bacağını pencerenin pervazına çarpması sonucu oluştuğu bilgisine ulaşıldı. Güllü'nün yapılan otopsisinde, tırnak aralarından alınan numunelerde boğuşma izine rastlanmadı.

        DÖVEREK KORKUTTU, GÖRGÜ TANIĞI OLDUĞU İÇİN ENDİŞE DUYMAYA BAŞLADI

        Tuğyan Ülkem Gülter’in daha önce sevgilisi nedeniyle Sultan Nur Ulu’yu feci şekilde dövdüğü belirtildi. Sultan’ın yaşanan kavga sonrası Tuğyan'dan korktuğu, olay sonrası ise bu kez Tuğyan'ın, Sultan'ın gerçeği bilip itiraf edeceği için endişe duymaya başladığı bildirildi.

        ANNESİNİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN KONUŞMAK İSTEMİYORMUŞ

        Bu arada, tutuklandıktan sonra önce Gebze, ardından da Marmara Cezaevi'ne sevk edilen Tuğyan'ın, kaldığı kadın koğuşuna alıştığı, annesinin ölümüne ilişkin ise konuşmak istemediği belirtildi. Tuğyan'ın verdi ifadelerde ise itirafta bulunmadığı açıklandı.

        Aralık 2024'te bir açılışta çekilen fotoğrafta; sırasıyla Tuğyan Ülkem Gülter, Güllü, Kervan Eminoğlu ve Tuğberk Yağız Gülter yan yana görülüyor. Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, Güllü'nün ölümünde azmettirici şüphelisi olarak gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
        Aralık 2024'te bir açılışta çekilen fotoğrafta; sırasıyla Tuğyan Ülkem Gülter, Güllü, Kervan Eminoğlu ve Tuğberk Yağız Gülter yan yana görülüyor. Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, Güllü'nün ölümünde azmettirici şüphelisi olarak gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

        SULTAN’IN "İTİRAF EDECEĞİM" DEDİĞİ SES KAYDI DOSYADA

        Bu arada, Sultan Nur Ulu’nun gözaltına alınmadan bir süre önce yaptığı telefon görüşmesinde söylediği, "Ben dayanamıyorum artık. İtiraf edeceğim" sözleri kayda alınıp, soruşturma dosyasına konuldu.

        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı

        ABD'de Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde halka hitap ettiği sırada bir kişinin saldırısına uğradı.

