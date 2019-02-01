Yapımcılığını TİMS&B Productions’un üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın yazdığı, yönetmen koltuğuna Metin Balekoğlu’nun oturduğu Gülperi’nin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör gibi başarılı isimler yer alıyor.

Gülperi’nin bu akşam ekrana gelecek 18. bölümünde Kadir, Eyüp’le karşı karşıya gelip canını kurtarmaya çalışırken Eyüp onu hiç beklemediği, bambaşka bir çaresizliğin içine sokar.

Gülperi ve Hasan bu durum yüzünden yeniden karşı karşıya kalırlar. Hasan ve Artemis’in arasındaki dostluk babalarının arasında olanlardan ötürü kopma noktasına gelir.

Şeyma ise Gülperi’nin hayatlarına girmesiyle her şeyin dağıldığını Kadir’e ispatlamaya çalışır. Kadir ve Gülperi, karşılarına çıkan yeni zorluklar karşısında birlikte kalabilmek için geri dönüşsüz bir yola girerler. Ancak Artemis’in hayatı tehlikeye girmek üzeredir ve bu durum bambaşka sonuçlar doğuracaktır.

“Gülperi” bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Gülperi’nin 18. Bölüm Tanıtımı!