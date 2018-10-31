Gülperi 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Öte yandan dizinin 8. bölümünde neler yaşanacağı, Gülperi izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Yayınlanan fragmanda Gülperi ve çocuklarının sokakta kaldırığı görüldü. Peki; Gülperi 8. bölümde neler olacak? İşte yeni bölümle ilgili ipuçlarını taşıyan Gülperi 8. bölüm 2. fragmanı...

GÜLPERİ VE ÇOCUKLARI SOKAKTA KALIYOR!

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen sekizinci bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Şeyma ve Kadir’in romantik anlarının dikkat çektiği tanıtımda, Gülperi çocuklarıyla birlikte sokakta kalıyor.

Hasan’ın Seyit’in teklifini kabul edip etmeyeceği merakla beklenirken, Gülperi çaresizce çıkış yolu arıyor. Soğukta sokakta kalan çocuklarını kurtarmak için gözyaşları içinde para isteyen Gülperi’nin, “Dışarıda fırtına var. Sadece bir geceliğine otelde kalacak para istiyorum sizden!” sözleri yürek burkuyor.

GÜLPERİ 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

GÜLPERİ 7. BÖLÜM FRAGMANI

Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 7. Bölümünde aldığı bıçak darbesiyle hayatı tehlikeye giren Gülperi’nin durumu Hasan’ı çok korkuttu. Gözyaşları içinde annesini apar topar hastaneye kaldıran Hasan, annesine ve Bedriye’ye yapılanların hesabını sormak için Ali’nin peşini bırakmamakta kararlıydı. Gülperi’nin bıçaklandığını öğrenen Kadir, Yakup’a meydan okurken; Gülperi ile ailesine destek olmaya çalıştı.

Yaşam savaşını kazanan Gülperi, Bedriye’nin polise gerçekleri söylemesini sağladı. Annesinin ilaçlarını almak için kolyesini bozduran Bedriye, Şeyma’nın kötü oyunundan habersizdi. Ali’ye silah doğrultan Hasan’ı son anda engelleyen Kadir, Ali’yi polise teslim etti. Gülperi’nin ve çocuklarının başına gelenleri fırsat bilen Yakup ise Hasan’ın velayetini almak için Gülperi’yi sıkıştırmaya devam etti. Şeyma planıyla Bedriye’nin hırsızlık yaptığını düşünen apartman sakinleri, Gülperi’nin tüm eşyalarını kapının önüne koyarak onu kovdu.

GÜLPERİ NE ZAMAN

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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