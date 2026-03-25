Gülse Birsel: Çekimlere başlayabiliriz

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, 'Aile Arasında' adlı komedi filminin devam hikâyesinin hazır olduğunu açıkladı. Birsel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla senaryo aşamasının tamamlandığını ve çekim hazırlıklarına başlandığını söyledi.

"YOLA ÇIKTI GELİYOR"

Birsel, paylaşımında, "2 Aile Arasında' yola çıktı geliyor! Benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu, çekimlere başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Gülse Birsel imzalı, başrollerini Demet Evgar ile Engin Günaydın’ın paylaştığı ve kadrosunda Birsel’in de yer aldığı 'Aile Arasında', 2017 yılında vizyona girerek, 3.5 milyon kişi tarafından izlenmişti.