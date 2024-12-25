Gülse Birsel ile Şahan Gökbakar'ın asgari ücret tepkisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün düzenlediği basın toplantısında, 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Yüzde 30'luk artış, beklentilerin altında kalırken bu durum, tepkilere neden oldu.

Gülse Birsel ile Şahan Gökbakar da yüzde 30'luk artışı az bulurken sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

Gülse Birsel, tepkisini dile getirmek için 2018 yapımı 'Jet Sosyete'de dizisindeki bir sahneyi kullandı. Birsel, kendisinin canlandırdığı oldukça varlıklı karakterin eşi tarafından sarf edilen; "Bundan sonra bütün harcamalarını asgari ücrete göre yapacaksın" repliğinin kullanıldığı sahneyi paylaştı. REKLAM

Şahan Gökbakar ise asgari ücretin düşük olmasına tepkisini; Allah, yardımcınız olsun... sözleriyle dile getirdi.