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        Gülse Birsel uyardı

        Gülse Birsel, son zamanlarda düzenlenen 'Avrupa Yakası' ve 'Yalan Dünya' isimleriyle düzenlene partilerin kendileriyle bir ilgisi olamadığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 15:06 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:07
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        Gülse Birsel, Avrupa Yakası' ve 'Yalan Dünya' isimleriyle düzenlenen partilerin kendileriyle bir ilgisi olmadığını duyurarak uyardı.

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        Gülse Birsel; "Son zamanlarda sık sık düzenlendiğini duyduğum 'Avrupa Yakası' ve 'Yalan Dünya' partileri bizim bilgimiz dışındadır. Kimlerin düzenlediğini bilmiyoruz. Kötü - mötü çıkarsa haberiniz olsun" ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu.

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        Daha önce de 'Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği yönündeki iddialara yalanlayan Gülse Birsel; "Avrupa Yakası geri dönüyor" haberi palavra... Haberi uyduran bir de "Karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz" filan uzun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim" şeklindeki açıklamalarda bulunmuştu.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, HtMagazin, Instagram

        #gülse birsel
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